Публикации за 13.03.25

В Италии началась травля российских журналистов. Под удар попали сотрудники телеканала «Россия 1» Ася Емельянова и телеведущий Владимир Соловьев. В итоге скандал может обернуться против его инициаторов, которым может быть предъявлено обвинения в уголовном преступлении.

Скандал спровоцировала вице-спикер Европарламента Пина Пичиерно, известная своей русофобской позицией. В ее «активе» – изгнание российского оперного певца Ильдара Абдразакова из неаполитанского оперного театра Сан Карло, о чем она публично хвалилась, получив прозвище «цензор».

Сейчас Пичиерно направила в итальянскую прокуратуру заявление о возбуждении уголовного дела о клевете в отношении съемочной группы телеканала «Россия 1» и лично корреспондента Аси Емельяновой. Евродепутата покоробило, что во время съемок сюжета об антинатовском митинге один из его участников держал листовку, на которой Пичиерно была изображена вместе с нацистским преступником Геббельсом.

Претензии к журналистам выглядят безосновательными, поскольку они не являются авторами этого фотомонтажа, но, тем не менее, в случае обвинительного приговора, съемочную группу могут лишить аккредитации в Италии.

Вместе с тем евродепутат выступает за полный запрет на распространение российских СМИ не только в Италии, но и в целом в ЕС, в том числе в Интернете. В своей «Демпартии» Пичиерно является так называемым «ястребом» – выступает за гонку вооружений в Европе. Как считает известный итальянский политолог Алессандро Орсини, Пина Пичиерно – «это худшее из того, что есть в итальянской политике».

На этом русофобском фоне третий канал итальянского государственного телевидения RAI-3, традиционно фрондирующий с правительством, заявил о намерении подготовить прямой эфир с российским телеведущим Владимиром Соловьевым. Один из самых рейтинговых телеведущих Массимо Джилетти анонсировал его прямое включение в своей программе. Однако Пичиерно обрушилась с критикой на журналиста и обратилась к генеральному директору RAI Джампаоло Росси, который со своей стороны наложил запрет на участие в эфире Соловьева.

По сообщениям итальянских СМИ, гендиректор Росси был раздражен инициативой Джилетти и заявил, что он категорически против присутствия на RAI «голоса из России», часто выражавшего «враждебность» по отношению к Италии. При этом в распространенном телекомпанией коммюнике касательно сложившейся ситуации, нет ни слова о мотивации запрета Соловьеву выступать в телеэфире RAI.

В скандал также «включился» журналист телеканала RAINEWS Иларио Пьяньерелли. В своем официальном аккаунте в соцсетях он усомнился в том, что RAI-3 мог пойти на такую «крамолу» – предоставить эфир голосу из России. При этом Пьяньерелли сам «засветился» в эфире с интервью, героем которого стал человек с нацистской символикой, а затем в своих соцсетях опубликовал видео укронацистов с глумлением над могилой родителей президента РФ Владимира Путина.

Источник: скриншот кадра из трансляции RAINEWS

Никакой реакции ни от руководства RAI, ни от дирекции телеканала RAINEWS, ни от Национальной ассоциации итальянской прессы не последовало. Промолчали и итальянские правоохранители…

Между тем, эти действия антироссийских активистов могут попадать под определение статьи 244 уголовного кодекса Италии, в которой говорится: «Если враждебные действия таковы, что нарушают отношения только с иностранным правительством или подвергают итальянское государство или его граждан, где бы они ни проживали, опасности репрессий или возмездия, наказывается тюремным заключением на срок от трех до двенадцати лет. Если это приведет к разрыву дипломатических отношений или к репрессиям или ответным действиям, наказанием станет лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет».

Странное совпадение: статья УК РФ, карающая надругательство над телами умерших по мотивам ненависти, тоже значится под номером 244.

Рим, Сергей Шаромыгин

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