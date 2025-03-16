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Италия

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Публикации за 16.03.25

Верующие завалили Папу Римского письмами
Фото: пресс-служба Кремля, архив

Верующие завалили Папу Римского письмами

Итальянская почта ежедневно обрабатывает килограммы писем с поддержкой, которую выражают Папе Римскому. Напомним, что 88-летний понтифик уже месяц находится в больнице Джемелли в Риме. Несмотря на то, что его жизнь больше не в опасности в связи с пневмонией, он по-прежнему пользуется респираторной помощью с помощью назальных канюль днем и кислородной маски ночью. Состояние здоровья пожилого понтифика по-прежнему описывается как «сложное», согласно последнему официальному медицинскому бюллетеню, опубликованному в пятницу.

В связи с этим верующие буквально завалили почтовую службу письмами «с начала его госпитализации до сегодняшнего дня», говорится в заявлении почты.

Этот «наплыв» корреспонденции особенно заметен в сортировочном центре Фьюмичино, где расположен главный аэропорт Рима. Там перерабатывается до 150 килограммов почты для Папы в день, уточнил руководитель отделения Антонелло Чидичимо.

«В последние дни приток писем и посланий, адресованных Папе Франциску, был особенно интенсивным, что является признаком привязанности и близости международного сообщества», – говорится в заявлении почты.
Почтовая служба Италии гордится тем, что она играет «фундаментальную роль ... в обеспечении того, чтобы каждое послание поддержки и молитвы доходило до адресата».

Между тем, новый медицинский бюллетень, который должен был выйти вечером в минувшую пятницу, был отменен, «потому что врачи считают, что ситуация стабильная и новостей нет», – пояснили в пресс-службе Ватикана.

Бюллетени о состоянии здоровья, которые были ежедневными, когда Франциск был в самом тяжелом состоянии, теперь станут выходить реже, уточняем пресс-служба.

Рим, Елена Васильева

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