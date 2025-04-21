Папа Римский Франциск скончался

Публикации за 21.04.25

Скончался Папа Римский Франциск. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Ватикан.

Франциску было 88 лет. В последний раз он появлялся на публике во время празднования Пасхи. Понтифик выехал к верующим на инвалидной коляске и приветствовал тысячи собравшихся паломников.

Ранее итальянская пресса со ссылкой на кардинала Джанфранко Равази сообщила, что папа Франциск готов отречься от престола по состоянию здоровья.

Напомним, что последние недели своей жизни понтифик провел в больнице из-за инфекции, которая переросла в пневмонию обоих легких.

Конклав, на котором кардиналы собираются в Сикстинской капелле Ватикана, чтобы выбрать преемника, состоится не раньше, чем через 15 дней.

Тело Франциска будет выставлено для прощания в соборе Святого Петра в течение официального траура, а затем – в отличие от большинства его предшественников – он будет похоронен в базилике Санта-Мария-Маджоре в римском районе Эсквилино.

Аргентинец стал первым Папой Римским из-за пределов Европы за 1300 лет, когда его избрали на смену уходящему на покой Папе Бенедикту 16-му.

Рим, Зоя Осколкова

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