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Италия

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Публикации за 21.04.25

Ватикан уточнил возможную дату похорон понтифика
Фото: пресс-служба Кремля, архив

Ватикан уточнил возможную дату похорон понтифика

Папа Римский Франциск по собственному завещанию будет погребен в церкви Богоматери Великой (Санта-Мария-Маджоре). Предполагается, что похороны состоятся после церемонии прощания, которое пройдет в соборе Святого Петра.

Как уточнил представитель Ватикана, согласно устоявшимся правилам, похороны должны состояться на четвертый – шестой день после смерти понтифика.

Предполагается, что точную дату назначат кардиналы, которые завтра, 22 апреля, соберутся на консисторию для обсуждения текущих процедур.

По данным итальянской прессы, причиной смерти понтифика мог стать инсульт или кровоизлияние в мозг. Как уточняется, Папа Римский Франциск почти полтора месяца находился в больнице после воспаления легких, но эта болезнь, предварительно, не связана с его смертью. Со слов врачей, папа «ушел спокойно».

Рим, Елена Володина

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