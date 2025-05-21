За взятку арестован мэр Сорренто

Публикации за 21.05.25

Финансовая гвардия арестовала мэра Сорренто Массимо Копполу: по имеющимся данным, прокуратура Торре-Аннунциата, координируемая прокурором Нунцио Фраглиассо, обвиняет мэра в преступлениях против государственного управления.

Мэр – 48-летний юрист, сообщает агентство ANSA.

На последних выборах 2020 года он был избран по списку гражданских кандидатов.

Задержали мэра накануне вечером – сообщается, что он просил денег во время ужина, на котором он присутствовал после спортивного мероприятия. Инфорация о том, у кого чиновник просил деньги, не разглашается.

В настоящее время мэру предъявлено обвинение в совершении преступления, связанного с неправомерным склонением к предоставлению или обещанию выгод.

Сорренто, Елена Васильева

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