В Италии 97 мафиози арестовали в рамках крупной спецоперации

Публикации за 21.05.25

Правоохранительные органы Италии провели операцию по поимке членов калабрийской мафии – «Ндрангеты». В результате под арест попали 97 человек. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Спецоперация под кодовым названием «Миллениум» проводилась под руководством Управления по борьбе с мафией провинции Реджо-ди-Калабрия при участии полиции и спецназа Калабрии, Сицилии и международных полицейских структур.

В 14 провинциях задержали 97 человек, которых обвиняют в причастности к мафиозной организации, торговле наркотиками, похищениях, оказании влияния на политиков и незаконном владении оружием.

Кроме того, проводится расследование в отношении двух компаний, которые, по версии правоохранителей, использовались для отмывания денег и логистической поддержки преступной деятельности.

Рим, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»