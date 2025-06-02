В Италии началось извержение самого высокого действующего вулкана в Европе

Публикации за 02.06.25

В Италии извергается самый высокий действующий вулкан в Европе Этна. Об этом сообщают местные СМИ.

Вулкан выбросил столб пепла на высоту в несколько километров. Газово-пепловое облако, образовавшееся в результате извержения, растянулось в юго-западном направлении от Этны.

В нескольких населенных пунктах зафиксировано выпадение пепла. Отмечается, что лавовый поток не угрожает населению.

В связи с извержением уровень опасности для авиации близ Сицилии был повышен до красного. Несмотря на это, международный аэропорт Катания работает в штатном режиме.

Согласно прогнозу сейсмологов, активность вулкана будет увеличиваться в ближайшее время.

Рим, Зоя Осколкова

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