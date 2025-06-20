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Италия

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Публикации за 20.06.25

Люди, которые регулярно едят пасту, испытывают больше радости в жизни

Люди, которые регулярно едят пасту, испытывают больше радости в жизни

Люди, которые регулярно едят пасту, испытывают больше радости, меньше стресса и имеют в принципе лучшее качество жизни.

Это показало исследование Università Cattolica del Sacro Cuore, опубликованное в журнале Food Science & Nutrition, о психологических и эмоциональных эффектах потребления пасты.

Исследование показало, что 41% итальянцев ассоциируют пасту с семьей, 21% – с положительными эмоциями и 10% – с чувством удовольствия. Участники исследования, которые ели пасту не реже трех раз в неделю, сообщили, помимо чувства сытости (34%), также об «удовлетворении» (29%) и «чувстве подлинного счастья» (10%). Кроме того, регулярное употребление пасты связано со снижением стресса и улучшением общего самочувствия. Употребление пасты стимулирует выработку серотонина – нейромедиатора, регулирующего настроение, сон и аппетит.

«Наше исследование показывает, что простой акт совместного употребления тарелки пасты может создать длительные эмоциональные связи и вызвать положительные эмоции, – объясняет профессор Пагнини. – Согласно этому исследованию, ни одна другая пища на основе углеводов, такая как рис, хлеб, пицца или другие варианты питания, не способна вызвать такой рост счастья, как паста, если ее употреблять вместе с другими людьми».

Данные свидетельствуют о том, что сочетание пасты и социального взаимодействия значительно повышает уровень счастья.

Рим, Елена Васильева

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