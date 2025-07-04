В Риме более 20 человек пострадали при взрыве на АЗС

Публикации за 04.07.25

В столице Италии прогремел мощный взрыв на автозаправочной станции. По предварительным данным, пострадали более 20 человек.

ЧП произошло на Виа Гордиани в Риме. Взрыв был такой мощности, что грохот раздался по всему городу. В соцсетях очевидцы опубликовали видео, где клубы дыма и пламя разлетаются далеко за пределы эпицентра на АЗС.

На данный момент известно о 21 пострадавшем, среди которых девять полицейских, передают местные СМИ.

В тушении задействованы более 118 пожарных. Причины взрыва устанавливаются.

Городская транспортная компания сообщила о закрытии ближайшей к месту взрыва станции столичной подземки.

Рим, Зоя Осколкова

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