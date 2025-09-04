ItalianoРусский
Италия отказалась отправлять войска на Украину
Италия не будет направлять свои войска на Украину. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, отметив, что давление на Россию необходимо продолжать.

По ее словам, которые приводит ее пресс-служба, на заседании «коалиции желающих» и в разговоре с президентом США Дональдом Трампом была подтверждена «общая цель – установления справедливого и прочного мира на Украине».

«Этого можно достичь только при подходе, сочетающем в себе постоянную поддержку Украины, прекращение боевых действий, сохранение коллективного давления на Россию, в том числе посредством санкций, а также надежные гарантии безопасности, которые будут определены в духе трансатлантического сотрудничества», – говорится в заявлении итальянского премьера, которое приводит ТАСС.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что 26 государств обязались направить войска на Украину после введения режима прекращения огня.

