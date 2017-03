Compagnia aerea russa si è dotata di un «aereo-leopardo» (FOTO)

Pubblicazioni del 03/01/17

La compagnia aerea «Rossija» ha adornato uno dei suoi aerei con l'immagine del leopardo dell'Amur. Lo ha rivelato sui social la fotografa Marina Lysceva, che ha pubblicato le fotografie dell'aereo di linea.

La Lysceva riferisce che al Boeing 777 è stato dato il nome della città di Ussurijsk. L'immagine del predatore è stata stampata sul muso del velivolo.

L'aeromobile ha più di 18 anni. Dal 1998 al 2012 è appartenuto alla «Singapore Airlines», poi alla russa «Transaero» e dal 2015 alla «Rossija».

Ricordiamo che l'autunno dello scorso anno questa stessa compagnia aerea, che è entrata a far parte dell'Aeroflot, la più grande compagnia russa, aveva presentato un aereo decorato con l'immagine di una tigre dell'Amur. L'iniziativa aveva lo scopo di volgere l'attenzione pubblica alla conservazione degli animali in via di estinzione.

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»