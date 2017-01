Nominata la miglior città russa per il turismo sessuale

Pubblicazioni del 01/10/17

Il turismo sessuale in Russia non solo esiste ma si sta sviluppando a ritmi forsennati. Uno dei principali «centri del piacere» degli spazi sconfinati russi di recente è diventata la città turistica di Soči.

Da quello che scrive l'edizione russa «Svobodnaja pressa» (Stampa libera), trovare a Soči una ragazza, ma anche un ragazzo di facili costumi non è certo un problema. Se ne possono trovare per tutte le tasche. Nel secolo delle tecnologie informatiche, cercare una compagna di vita notturna per le viuzze di Soči non è più necessario, è molto più semplice digitare le parole giuste nei motori di ricerca o leggere con attenzione gli annunci sui social network. A tali annunci di regola vengono allegati link a siti erotici o contatti di operatori di bordelli d'élite.

Gli annunci di solito sono di questo genere: «Vacanze speciali per adulti a Soči (18+). Tour con intensi programmi di procedure termali erotiche da parte delle migliori esperte per il più voluttuoso dei piaceri sessuali. Garantiamo alibi e riservatezza. Tutto legale e sicuro».

Gli autori dell'annuncio assicurano che la loro proposta «è meglio del turismo sessuale caro e squallido». I loro programmi sono variegati: dalla «fragolina economica nell'anima» alle «prestazioni di gruppo». Il prezzo di questa esperienza indimenticabile sulla riva del mar Nero va di 700 ai 3.000 dollari a persona.

Per i più sospettosi c'è un servizio speciale: l'alibi. Un fotografo e un designer nell'ultimo giorno del vostro tour sessuale possono elaborare un invito a un seminario di lavoro e delle fotografie in ambiente di lavoro, che non lasceranno dubbi sul fatto che a Soči voi non avete fatto altro che risolvere problemi di lavoro.

La costruzione di un alibi, i programmi esclusivi e anche le visite a Soči negli intervalli tra le «sedute del piacere», tutto questo esige un «pilotaggio di alto livello» e molte spese. Ma Soči abbonda anche di varianti più economiche, tipo le saune con ragazze accessibili di tutti i tipi o i club di spogliarelli con ballerine ammalianti.

Ovviamente oltre che a Soči i servizi di vacanze erotiche sono ben diffusi in molte altre città della Russia. Tale genere di divertimento gode di grande popolarità nelle regioni fredde. Ad esempio, i giornali di Noril'sk sono strapieni di annunci di amore a pagamento e di proposte di lavoro per le prostitute. Gli annunci, si capisce, sono scritti con le formule più innocenti.

Soči, Zoja Oskolkova

