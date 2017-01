A Mosca hanno proibito l'iniziativa «In metro senza pantaloni» (FOTO)

Pubblicazioni del 01/10/17

L'iniziativa «In metro senza pantaloni» consiste nel fatto che i partecipanti vanno in metropolitana, ognuno per i fatti propri, dopo essersi tolti i pantaloni e comportandosi in modo del tutto naturale. In molte città del mondo il flash mob si è svolto con grande successo. A Mosca invece la polizia ha proibito ai partecipanti di mettere in pratica le proprie intenzioni.

I partecipanti al flash mob «In metro senza pantaloni»

Nello scorso week-end alla fermata della metropolitana di Mosca «Cvetnoj bul'var» si sono riuniti alcuni giovani, i quali hanno tentato di svolgere la loro iniziativa «senza pantaloni». I partecipanti, dopo essersi tolti i pantaloni, prevedevano di percorrere alcune fermate della metropolitana della capitale, ma in una di esse sono stati fermati dalla polizia. In che modo le forze dell'ordine siano venute a conoscenza della performance, non è stato riferito.

Il promotore dell'evento Mark Vesëlyj è stato portato in commissariato per «aver organizzato un'iniziativa di massa che incitava a violare l'ordine pubblico».

I sostenitori del flash mob non si danno però per vinti e hanno intenzione di ripeterlo, anche se in un orario diverso.

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»