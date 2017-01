In Russia si vuole vietare la vendita di sigarette ai cittadini nati dal 2015 in poi / A causa dei fumatori il paese perde fino al 2% del PIL

Pubblicazioni del 01/11/17

Il ministero della Sanità della Federazione russa ha elaborato un nuovo programma antitabacco fino al 2022. L'obiettivo principale del progetto è la riduzione della diffusione del consumo di tabacco tra la popolazione di non meno del 25%. Il punto più contestato del programma è il divieto a vita di vendita di sigarette a coloro che sono nati dopo il 2014. Si prevede che le restrizioni cominceranno a dare dei risultati dal 2033.

Per la stesura del documento gli specialisti del ministero della Sanità russo hanno fatto riferimento alla Convenzione Quadro per il Controllo del Tabacco dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il giornale «Izvestija» scrive che il nuovo programma è già stato sottoposto all'esame degli altri ministeri del governo della Federazione russa.

La legge antitabacco che è attualmente in vigore in Russia ha dimostrato la sua efficacia. In particolare, la diffusione del consumo di tabacco tra i maggiorenni l'anno scorso è diminuita del 6%, mentre gli adolescenti hanno fumato la metà. Gli esperti ritengono però che questi provvedimenti non siano sufficienti.

Secondo i calcoli degli specialisti, in media gli uomini russi a causa dei problemi di salute legati al tabagismo perdono nove anni potenziali di vita in età lavorativa, mentre per le donne questo indicatore (cinque anni e mezzo) è di poco inferiore. Nel complesso il beneficio perso dallo stato è di circa il 2% del PIL.

Il programma prevede l'inasprimento delle regole per i fumatori nei luoghi pubblici, e in particolare il divieto totale di consumare tabacco negli appartamenti in coabitazione, sui mezzi di trasporto, alle fermate e nei centri commerciali, nonché nei sottopassaggi pedonali e in quelli di superficie. Inoltre, è vietato fumare in presenza di minori, e anche nel caso in cui vicino ci siano persone che si dichiarano contrarie al fumo, indipendentemente dal tipo di edificio in cui ci si trovi.

La novità più rivoluzionaria potrebbe però diventare il divieto di vendere tabacco a tutti coloro che sono nati dal 2015 in poi. Si precisa infatti che le restrizioni continueranno a essere valide anche dopo il raggiungimento della maggiore età da parte di questi cittadini. Gli esperti ritengono che in tal modo essi riusciranno per sempre a mantenere la loro indipendenza dal tabacco, con conseguenti benefici per la loro salute. Ma in questo caso lo stato dovrà andare oltre e vietare il consumo di prodotti del tabacco a coloro che al momento sono bambini e non fumano.

Mosca, Ekaterina Rudnik

© 2017, «New Day – Italia»