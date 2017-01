Il video della lotta di un uomo con il tappeto ha fatto divertire i social (VIDEO)

Pubblicazioni del 01/11/17

Il video in cui un giovane batte un tappeto è diventato un hit di Internet. Al momento della scrittura di questo articolo il video, intitolato «Quando il tuo peggior nemico è un tappeto» è stato visto da più di un milione di persone.

La lotta del giovane bielorusso con il tappeto dura alcuni minuti. L'uomo, come si può vedere nel video, utilizza delle tecniche di autodifesa. «Povero tappeto, non può neanche difendersi» ‒ hanno commentato degli utenti di Internet la lotta tra l'uomo e il tappeto.

Molti hanno sostenuto il giovane e il suo desiderio di perfezionare le tecniche di autodifesa, apprezzandone il suo spirito d'iniziativa: «Bravo, si vede che si allena, che fa judo al 100%. Non ha soldi per i manichini, ma non manca di spirito e volontà!».

Minsk, Zoja Oskolkova

