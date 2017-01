Sul sito dell'amministrazione della Mordovia trovata réclame di prostitute (FOTO)

Pubblicazioni del 01/16/17

Sul sito ufficiale dell'amministrazione di una delle province della Mordovia è comparsa la pubblicità dei servizi di prostitute di San Pietroburgo.

Sul sito сhamzinkarm.ru le inserzioni dei servizi intimi si trovano in fondo al menu principale del sito e sono elencati nei settori del portale ufficiale accanto alle voci «Dipartimenti strutturali», «Atti normativi», «Istruzione». La stranezza è stata notata da alcuni blogger, che ne hanno scritto sui social.

Le didascalie alla foto: «quote fondiarie vacanti», «prostitute di piter» (s'intende la città di San Pietroburgo), «prostitute piter economiche»

Al governo della Mordovia hanno spiegato che il portale venne creato qualche anno fa nel periodo in cui si era appena iniziato a creare i siti degli organi delle amministrazioni locali in Russia. In seguito comparve una legge federale che regolamentava la registrazione e il funzionamento di questi siti, e la provincia venne dotata di un nuovo sito conforme alle nuove disposizioni, che divenne quello ufficiale: сhamzinka.e-mordovia.ru. Il portale precedente venne abbandonato e non è più aggiornato dal 2012.

Il portavoce del governo della Mordovia ha preso le distanze dal precedente sito, spiegando che il portale con le prostitute non è chiaro a chi appartenga e chi lo gestisca.

Saransk, Zoja Oskolkova

