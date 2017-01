Il cittadino ideale salta bene e fa male di conto / In Ucraina hanno deciso di modificare il programma scolastico

Pubblicazioni del 01/17/17

Il ministero dell'Istruzione dell'Ucraina ha deciso di modificare il programma di studi per la decima e l'undicesima classe (corrispondenti agli ultimi anni delle superiori in Italia). Il progetto di riforma della scuola superiore è stato pubblicato sul sito dell'ente.

Dal piano di studi obbligatorio delle scuole dell'Ucraina si prevede di togliere fisica, chimica, biologia, geografia e informatica, che verranno inserite nell'elenco delle materie integrative; ogni scuola potrà scegliere quali discipline inserire nel programma e quante ore dovranno seguire gli scolari per ciascuna di esse.

Viene consistentemente ridotto il corso di matematica: attualmente all'algebra e alla geometria vengono dedicate 4 ore alla settimana in decima e 5 ore in undicesima, ma il ministero dell'Istruzione propone di ridurle a 3 ore alla settimana in entrambe le classi. Altre 3 ore alla settimana vengono assegnate, nell'ambito del programma obbligatorio, alle basi delle scienze naturali nel corso unificato «L'uomo e la natura». Le basi dell'economia, della giurisprudenza e della psicologia verranno insegnate nel corso «L'uomo e la società" (2 ore alla settimana).

In compenso gli scolari faranno più ginnastica (3 ore alla settimana al posto delle 2 attuali).

Nel complesso, si propone di tagliare del 30% la componente obbligatoria del piano di studi e di raddoppiare quella integrativa: se oggi il rapporto tra le ore di lezione settimanali obbligatorie e integrative è di 29,5 a 8,5, dopo la riforma nella decima classe sarà di 20,5 a 17,5.

Kiev, Platon Efimčuk

