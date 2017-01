La Bielorussia introduce la vendita di carne in scatola di castoro

Pubblicazioni del 01/18/17

Il ministero dell'Economia forestale della Repubblica di Bielorussia ha proposto di utilizzare la carne di castoro per la preparazione di prelibatezze come la carne in scatola o il salame. I media bielorussi riferiscono che all'Istituto per l'industria agro-alimentare hanno confermato la possibilità e l'utilità della messa in vendita di tale prodotto.

Gli specialisti bielorussi fanno notare come la carne di castoro contenga molte proteine, selenio, vitamina C, oltre che una quantità significativa di fosforo e ferro, più della carne bovina e suina. I piatti a base di castoro sono popolari in Polonia e in Lituania, e come sapore ricordano molto la carne di montone.

Il governo bielorusso mantiene a tal proposito i contatti con i complessi industriali per la lavorazione della carne, che hanno manifestato un vivo interesse per l'iniziativa. Anche le grandi catene commerciali volevano comprare carne di castoro, ma a causa dei requisiti sanitari essa può essere messa in vendita solo dopo essere stata lavorata e confezionata. In quanto al prezzo, la carne di castoro di poco si differenzia da quella di coniglio, anche se sulle navi da crociera una scatoletta di carne di castoro da 240 grammi la si può trovare a 5 euro.

Il ministero dell'Economia forestale della Bielorussia non ha stabilito una data precisa per la comparsa delle prelibatezze di castoro nei negozi, tuttavia si prevede che tra il 2016 e il 2017 vengano utilizzati a questo scopo 1.750 castori.

Va ricordato che i produttori russi è da tempo che viziano i consumatori con la carne di castoro, di orso e di alce. Salami, carne in scatola e altri prodotti vengono venduti nei negozi specializzati, compresi quelli degli aeroporti internazionali, e godono di grande popolarità tra gli stranieri.

Minsk, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»