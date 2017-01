In Russia per la guida pericolosa può essere ritirata la patente / S'inasprisce la responsabilità per pirati della strada e street racer

Pubblicazioni del 01/19/17

I deputati della Duma di stato della Federazione russa hanno preso in esame degli emendamenti al Codice degli illeciti amministrativi riguardanti la guida pericolosa. Nello specifico, i parlamentari propongono di multare gli amanti della guida spericolata di 80 euro. Non è escluso che in seguito nel progetto di legge possa comparire anche la possibilità del ritiro della patente.

Nelle regole stradali russe il concetto di «guida pericolosa» ha fatto la sua comparsa l'anno scorso. A esso fanno riferimento: il frenare bruscamente nel mezzo della carreggiata senza la necessità di evitare un incidente; l'ostacolare il sorpasso e l'incolonnamento disordinato in presenza di traffico intenso, quando tutte le corsie sono occupate. In caso di ripetute infrazioni di questo tipo i deputati propongono il ritiro della patente, scrive «Izvestija».

La variante degli emendamenti alla Duma di stato della Federazione russa sono pronti ad approvarla in prima lettura. Nella nota esplicativa al documento gli autori dell'iniziativa mettono in rilievo che a causa della guida pericolosa gli altri autisti non possono prevedere il comportamento successivo dei pirati della strada e reagire tempestivamente per evitare un incidente. In seconda lettura i deputati possono introdurre nel progetto di legge provvedimenti più severi per le infrazioni ripetute, come ad esempio i lavori sociali obbligatori, l'arresto amministrativo e il ritiro della patente fino a due anni.

Va però tenuto conto che il diritto di ritirare la patente attualmente ce l'ha solamente l'agente che riscontra l'infrazione di guida pericolosa, mentre la prova delle telecamere automatiche non è consona. I difensori dei diritti civili temono che in tal caso insorga la possibilità di una valutazione soggettiva del comportamento dell'autista. Per evitare che questo possa accadere, i parlamentari devono ancora perfezionare il progetto di legge, consolidando nella legislazione la presenza di una base probante sotto forma di documenti video per questi casi amministrativi.

A sua volta, il movimento per i diritti «Secchielli blu» (specializzato nella difesa dei diritti degli autisti sulle strade russe) teme che formulazioni ambigue nei nuovi emendamenti alla legge possano portare al riconoscimento della colpevolezza dell'autista basandosi sulle sole parole dell'agente. Il fattore determinante della guida pericolosa è la creazione di una situazione che minacci la vita e l'incolumità delle persone, oltre ai danni a mezzi di trasporto, costruzioni e carichi. Tuttavia per ora non è chiaro come si possa esattamente stabilire se una manovra piuttosto che un'altra crei un pericolo di vita.

Mosca, Zoja Oskolkova

