«Il mio sedere non è poi così male!» (FOTO, VIDEO) / Cantante russa al centro di uno scandalo

Pubblicazioni del 01/23/17

La cantante russa Alëna Apina, 52-enne star degli anni Novanta, è finita al centro di uno scandalo dopo l'uscita del suo nuovo videoclip nel quale si esibisce con addosso la sola biancheria intima. Per il suo look troppo esplicito l'artista è stata criticata dai suoi ammiratori.

Gli utenti della rete sono giunti alla conclusione che a 52 anni una donna non dovrebbe mostrare tanto spudoratamente in pubblico le sue bellezze andate perdute col tempo. Alëna Apina ha però detto di non condividere tale opinione.

«Penso che si tratti di un bel video. Non sto a dire che io sia una bellezza, ma è girato con qualità, spirito artistico, il regista ha fatto proprio un ottimo lavoro. Per il fatto che poi mi si veda il di dietro... Per prima cosa, va detto che non è poi così male. E poi io mi ritengo una persona ragionevole. Se lì ci fossero stati dei problemi, non l'avrei certo mostrato. Invece è il mio vero sedere, così com'è» ‒ ha dichiarato la Apina

Secondo la cantante, nel clip lei mette in mostra le sue chiappe nude per provocare l'emozione necessaria. «Si tratta di un clip per donne adulte» ‒ ha dichiarato la Apina. «Non ci vedo tutta questa negatività che ora gira in Rete. Mi dispiace che certa gente noti solamente il fatto che «la Apina mette in mostra il suo sedere» e non ci veda nient'altro».

L'artista si è poi paragonata alla cantante Björk, che un po' di tempo fa aveva girato un video con delle immagini porno sullo sfondo. Alëna racconta di essere dovuta andare da sola a comprare la biancheria intima nelle boutique erotiche, poiché il costumista non la poteva noleggiare, in quanto di regola non sono articoli che si cambino o sostituiscano.

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»