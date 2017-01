La supermodella Natal'ja Vodjanova ha posato completamente nuda (FOTO)

Pubblicazioni del 01/24/17

La supermodella Natal'ja Vodjanova ha pubblicato in rete una fotografia provocatoria. La top model e madre di cinque bambini ha deciso di lanciare un appello in sostegno alle Olimpiadi invernali speciali del 2017 mostrandosi nuda a 1,2 milioni di follower.

Nell'immagine pubblicata, la regina del podio ha annunciato in modo originale il suo progetto di solidarietà «Congeliamo con costrutto». Nella didascalia alla fotografia sexy la Vodjanova, 34 anni, ha spiegato di essersi spogliata per sostenere gli atleti con deviazioni mentali.

«Prometto che più soldi raccoglieremo più quel giorno sarà radioso il mio sorriso. Ai donatori più generosi scriverò personalmente e li segnalerò in Instagram stories, ma la cosa più importante è che voi sosteniate circa 5 milioni di atleti di tutto il mondo, i quali le Olimpiadi speciali aiuteranno a scoprire il proprio potenziale, a dimostrare il proprio coraggio e a provare quello di cui io e voi godiamo ogni giorno» ‒ ha spiegato la modella.

La Vodjanova è nota per essere una filantropa e con la sua presenza attira volentieri l'attenzione della gente su progetti socialmente utili, ma è la prima volta che «si è spogliata per denaro». Nonostante il fatto che la fotografia abbia ottenuto in un baleno migliaia di like e di commenti entusiasti, molti follower della modella ritengono questo «denudamento solidale» un po' esagerato.

Mosca, Zoja Oskolkova

