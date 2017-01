Attrice di origine russe vince l'Oscar del porno

Pubblicazioni del 01/25/17

Il premio alla miglior interprete del «cinema per adulti» è stato assegnato all'attrice di origini russo-serbe Adriana Chechik.

I nomi dei vincitori del premio AVN Awards 2017, a tutti noto come «Oscar del porno», sono stati annunciati a Las Vegas. Migliore interprete di ruoli nei film per adulti è stata nominata la venticinquenne Adriana Chechik.

Ricordiamo che la ragazza ha origini russo-serbe. Inoltre, non si tratta della sua prima statuetta. Nel 2015 ne aveva infatti vinte altre due. Si sa che la ragazza è cresciuta in una famiglia adottiva negli USA. Da giovane aveva iniziato a studiare biochimica, ma presto si stufò ed entrò nel mondo dello striptease, dopodiché cominciò a recitare nei film per adulti.

È degno di nota che tra coloro che hanno vinto un premio la scorsa domenica figurino non pochi originari dell'ex Unione sovietica. Il russo Aleksej Gončarov, che recita con lo pseudonimo di Markus Dupré, ha vinto ben due statuette.

Ricordiamo inoltre che l'anno scorso l'Oscar del porno è stato vinto dall'ucraina Abella Danger e nel 2015 dalla modella e attrice Alina Eremenko, originaria di Komsomol'sk-na-Amure, in Russia. Alina si aggiudicò la statuetta per la «Migliore scena sexy in un film straniero». Nell'ambiente degli appassionati di video erotici, la pornostar è nota con lo pseudonimo di Hennesy.

In breve, gli AVN Awards si svolgono tra le cerimonie del Golden Globe Award e degli Oscar e godono dell'interesse del pubblico e della stampa. Il premio viene chiamato «Oscar del porno» in quanto è ritenuto il più prestigioso nel mondo del cinema per adulti e conta molte categorie.

Las Vegas, Zoja Oskolkova

