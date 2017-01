A Kursk nipote «regala» alla nonna uno spogliarellista di colore (FOTO, VIDEO 18+)

Pubblicazioni del 01/26/17

Una moscovita ha ordinato a Kursk uno spogliarellista per sua nonna, per farle ricordare la sua gioventù.

La pensionata ha apprezzato il regalo della nipote per le sue qualità e si è messa perfino ad assecondare il ballerino di colore di nome Skin. Ha ballato assieme a lui, carezzandogli in continuazione il corpo muscoloso. Dalla faccia dello spogliarellista si vede che era un po' stupito dall'intraprendenza della donna, tuttavia non ha smesso di sorridere.

Il video della seducente danza dello spogliarellista nell'appartamento della nonna è stato pubblicato dall'agenzia russa Life.

Alla fine dell'esibizione la pensionata ha ringraziato in modo assai originale Skin per la danza: «E in conclusione io le auguro che dio le conceda tanta salute tra le gambe» ‒ ha canticchiato la nonna.

L'inattesa reazione della donna ha tra l'altro una spiegazione del tutto scientifica. Come di recente hanno scoperto alcuni scienziati, dopo i 65 anni le donne ricominciano piano piano a manifestare interesse per il tema del sesso, mentre dopo i 70 vivono una vera e propria rinascita e ci pensano sempre più spesso.

Kursk, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»