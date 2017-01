Ostello di San Pietroburgo nominato migliore al mondo

Pubblicazioni del 01/27/17

L'ostello russo Soul Kitchen è stato ancora una volta nominato il migliore al mondo. Il premio Hoscar è stato conferito all'ostello dal portale di prenotazione alberghiera Hostelworld.

Soul Kitchen ha ricevuto dei premi anche in altre categorie. Nello specifico, è stato nominato migliore ostello piccolo del mondo, migliore ostello d'Europa e migliore ostello della Russia. Gli esperti hanno inoltre riconosciuto che Soul Kitchen ha ottenuto la vittoria nelle categorie «miglior confort» e «miglior personale».

Da notare che il premio Hoscar viene assegnato per il 15° anno consecutivo. I vincitori vengono scelti sulla base dei giudizi dei clienti degli ostelli lasciati in Internet. Quest'anno gli esperti hanno analizzato un milione di commenti dei turisti.

Ricordiamo che alla fine dello scorso anno Soul Kitchen era rientrato nella lista dei 15 migliori ostelli della Russia. In precedenza l'ostello pietroburghese era stato nominato alcune volte il migliore al mondo. Per compilare la top 15 si prendono in considerazione diversi parametri quali la posizione, i giudizi degli ospiti, la politica tariffaria, la presenza di servizi aggiuntivi, l'arredamento e il design e anche premi e riconoscimenti del settore.

San Pietroburgo, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»