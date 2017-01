Hotel di Dubai chiede alle russe di non rovinargli l'immagine con foto erotiche sui social (FOTO)

Pubblicazioni del 01/27/17

Modelle e cantanti russe rovinano l'immagine di un albergo per famiglie esibendo le loro bellezze nei suoi lussuosi locali. Per questo un hotel a cinque stelle di Dubai (negli Emirati arabi uniti) ha chiesto alle star russe di non danneggiargli la reputazione pubblicando sui social network foto erotiche scattate nell'albergo.

Delle cittadine russe che hanno soggiornato all'hotel The Waldorf Astoria Dubai Palm Jumeirah hanno pubblicato sui social molte fotografie che tutti possono vedere, indicandone la posizione geografica. Nello scandalo sono risultate coinvolte star della televisione e dell'industria della moda russe.

Di conseguenza la direzione dell'albergo ha deciso di vietare di aggiungere hashtag con il suo nome alle fotografie con corpi denudati.

L'hotel di lusso, le cui camere costano più di 1.000 euro a notte, ha un target soprattutto per famiglie. Proprio per questo motivo la direzione dell'albergo è rimasta sconcertata dalla gran dovizia di fotografie con corpi nudi pubblicate con il tag del nome dell'hotel.

«Noi non vogliamo vedere il nostro hotel come location delle foto di nudi sui social. Che i fotografi indichino semplicemente Dubai» ‒ hanno dichiarato all'albergo.

Dubai, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»