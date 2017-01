Uomo d'affari russo vuole far rinascere l'impero dei Romanov / Su delle isole disabitate dell'Oceano Pacifico...

Pubblicazioni del 01/30/17

Il businessman russo Anton Bakov, fondatore e leader del Partito monarchico russo, vuole creare una «Russia alternativa» su tre isole disabitate della Repubblica delle Kiribati, nell'oceano Pacifico. Per questo l'imprenditore ha intenzione di investire risorse per la costruzione di alberghi su un atollo deserto che dovrebbe diventare la capitale del risorto impero dei Romanov.

Si prevede che sulle isole si stabiliscano dei russi scontenti della politica dell'attuale presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Come riferisce «Radio New Zealand», Bakov ha intenzione di investire 350 milioni di dollari nello stato insulare e nel complesso alberghiero, che creerà posti di lavoro per gli abitanti locali. Il governo delle Kiribati ha fatto sapere che la commissione per gli investimenti stranieri sta valutando la proposta.

Da parte sua l'ex presidente dello stato insulare ritiene che i piani del monarchico russo di far risorgere l'impero dei Romanov possano stimolare il settore del turismo del paese. Il progetto potrebbe attirare i turisti e garantire al paese posti di lavoro, con delle iniezioni di capitali nell'economia delle Kiribati di non meno di 120 milioni di dollari nel corso dei prossimi anni.

Ricordiamo che Bakov, già cinque anni orsono, aveva proclamato lo stato virtuale dell'«Impero russo». Aveva reso noto che esso si sarebbe esteso su dei territori che in diverse epoche erano aperti ai russi, ma che poi sono stati annessi da altri paesi. Nell'autunno del 2011 si era saputo che l'uomo d'affari, in cambio di investimenti miliardari, aveva ricevuto «per l'Impero russo» l'atollo Suwarrow dell'arcipelago di Cook, nell'oceano Pacifico. In seguito l'entità è stata rinominata in «Stato sovrano – Sede imperiale».

Per quanto riguarda le Kiribati, si tratta di uno stato dell'oceano Pacifico equatoriale ubicato in Micronesia e Polinesia. La repubblica è composta da 33 piccoli atolli, 20 dei quali disabitati. L'indipendenza del paese dalla Gran Bretagna fu proclamata nel 1979. Nel 1983 entrò in vigore il trattato di amicizia tra gli USA e le Kiribati, per il quale gli Stati Uniti rinunciavano alle loro pretese su 14 isole degli arcipelaghi della Linea e della Fenice, riconoscendole come parte delle Kiribati. Nel 2014 il paese è entrato nell'elenco dei dieci paradisi per le vacanze sottovalutati dai turisti. La lista è stata compilata dall'Organizzazione mondiale del turismo dell'ONU, che aveva sottolineato come nel 2013 la repubblica insulare fosse stata visitata da solo sei mila turisti.

