Nelle scuole russe tornerà l'astronomia / Ma come mostra la prassi agli scolari contemporanei le stelle non interessano

Pubblicazioni del 01/31/17

Dall'anno prossimo in alcune scuole di tutta la Russia, in qualità di progetto pilota, verrà reintrodotto lo studio dell'astronomia. Oggi lo studio delle stelle non è molto popolare tra gli scolari, che non dimostrano interesse verso questa scienza nemmeno negli istituti scolastici dotati di osservatori e telescopi. E inoltre mancano gli insegnanti specializzati in astronomia.

L'iniziativa di riportare l'astronomia nelle scuole è stata promossa dal ministro dell'Istruzione della Russia Ol'ga Vasil'eva più di un anno fa, subito dopo la sua nomina. Adesso il ministro ha precisato che per iniziare verrà condotto un esperimento. Nell'anno scolastico 2017-2018 saranno scelte alcune scuole in diverse regioni del paese, nelle quali l'astronomia verrà insegnata nell'ambito del progetto pilota. Secondo il ministro, il programma d'insegnamento di questa materia esiste ancora dai tempi sovietici, quando l'astronomia era studiata dovunque.

Dai dati del ministero dell'Istruzione e della Scienza della Federazione russa si evince che l'astronomia è sparita dal programma scolastico principale nel 1991, anche se nelle scuole sono rimasti dei circoli di astronomia e molte di esse includono una sezione di astronomia nell'ambito del programma di fisica. Tuttavia, da quanto raccontano gli insegnanti, gli scolari non conoscono e non sono interessati a essa. Persino nelle scuole dotate di buone apparecchiature questa materia è frequentata da non più dell'1% degli scolari.

Inoltre c'è un'assoluta mancanza di specialisti. Gli scienziati astrofisici non sono d'accordo che a insegnare l'astronomia debbano essere i fisici. Secondo loro, l'astronomia dev'essere insegnata dagli astronomi. Dopo che l'astronomia venne estromessa dal programma scolastico, le università tagliarono fortemente il corso per la formazione degli insegnanti. Tanto che oggi sono in grado di tenere lezioni di astronomia solamente gli insegnanti avanti con l'età che si erano laureati prima del taglio dell'astronomia nelle scuole. Quelli più giovani dovranno frequentare corsi d'aggiornamento.

Mosca, Ol'ga Tarasova

© 2017, «New Day – Italia»