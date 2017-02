Manager del sesso svela le tariffe delle star russe dei social e della televisione

Pubblicazioni del 02/06/17

Un protettore di prostitute d'élite, che le manda in giro per il mondo per incontrarsi con clienti danarosi, ha fatto sapere che praticamente tutte le celebrità dei media prestano servizi intimi in cambio di denaro. Il manager delle escort, a condizione di rimanere anonimo, ha svelato ai media russi il tariffario per fare sesso con le star di Instagram e dei reality show.

«Attori, attrici, cantanti, uomini e donne. Lo dico sempre che non ce n'è nemmeno uno che non abbia un prezzo. Credetemi, io potrò sempre trovare una somma con tanti zeri che prima o poi qualunque ragazza non sarà in grado di rifiutare» ­­­– ha dichiarato il ruffiano in un'intervista al portale «Life». «E cosa c'è di strano? Sarebbe stupido rifiutare certe somme che avete sempre sognato. E oggi infatti quasi nessuno dice di no. E lo sapete perché? Perché oggi fare la prostituta va di moda».

La ricerca di modelle e attrici disposte a prestare quel determinato tipo di servizi, secondo lui, non è una cosa complicata. Basta solo visitare le pagine delle celebrità sui social. Di regola, queste ragazze pubblicano le foto dei loro viaggi per il mondo, sebbene solo di recente siano arrivate nella capitale da un buco di provincia.

In particolare, l'informatore ha messo in rilievo come molte ragazze partecipino appositamente ai reality show in televisione per aumentare la propria popolarità in vista di un salto di categoria, e di conseguenza di tariffe, sul mercato dei servizi da escort. Nella media il tempo passato con una star di tale categoria costa sui 4 mila dollari. È un giro d'affari enorme, sul quale è costruito tutto lo show business russo.

Il manager del sesso ha puntualizzato che ultimamente nel business delle escort è comparsa la moda delle giovani gemelle per 15 mila dollari l'una e delle ragazze la cui bellezza è naturale, senza impianti al silicone.

Secondo il protettore, molti russi fanno a meno degli intermediari per trovare servizi intimi a pagamento, grazie alla pubblicazione di fotografie esplicite delle ragazze e alla frequentazione di determinati club della capitale. Una notte con alcune di queste santerelline, che a lungo hanno sdegnosamente rifiutato simili proposte, alla fine può arrivare a costare come un appartamento.

Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»