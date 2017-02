A Mosca ha preso il via un servizio di consegna dei baci

Pubblicazioni del 02/08/17

Nella capitale della Russia ha aperto un'originale ditta che consegna baci. La direzione dell'azienda si aspetta che il servizio abbia molto successo alla vigilia del Giorno degli innamorati.

Attualmente nella ditta che consegna i baci lavorano in tre: il direttore e due corrieri. Il cliente deve indicare quando e dove il postino dei baci e degli abbracci può recare il «servizio» a colui al quale è indirizzato. Non è inoltre di poca importanza indicare come possa reagire il destinatario al bacio speditogli.

Da notare che i baci commissionati li si può ricevere soltanto sulle guance. Un'eccezione viene fatta per le signore, alle quali si possono baciare le mani. Le tariffe del nuovo servizio non sono care. Per un bacio ce la si cava con 1,5 euro, per un abbraccio con 80 centesimi.

In ogni caso gli esecutori delle commesse non escludono complicazioni nel loro lavoro. E dunque la ragazza che lavora nella ditta come corriere cercherà di non andare a consegnare il bacio in casa del destinatario, ma porterà molto più volentieri il «regalo» in un parco o in un bar.

La direzione dell'insolita compagnia conta sul fatto che la consegna dei baci possa godere di molta popolarità tra i cittadini romantici alla vigilia del Giorno degli innamorati. Seguiranno poi il Giorno del difensore della patria, in cui i russi per tradizione fanno gli auguri a tutti gli uomini senza distinzione, e la Giornata internazionale della donna, nella quale si usa fare dei regali a tutte le rappresentanti del gentil sesso.

Mosca, Zoja Oskolkova

