Battuto il record russo di durata del volo su un pallone aerostatico

Gli aeronauti Fëdor Konjuchov e Ivan Menjajlo sono riusciti a battere il record russo di durata del volo su una mongolfiera.

I viaggiatori, che sono partiti dalla città di Rybinsk il 7 febbraio, sono riusciti a rimanere in aria per più di 19 ore. Durante la loro spedizione, gli aeronauti hanno intenzione di battere il record mondiale di durata del volo. Per far questo devono rimanere in aria per più di 51 ore.

Al momento i viaggiatori hanno già percorso più di 500 km, con una velocità media di crociera di 20 km all'ora. Lo spostamento in diretta del pallone aerostatico lo si può osservare su un apposito sito.

Va sottolineato che Konjuchov e Menjajlo si sono alzati in volo su un pallone aerostatico che al momento è il più grande di tutta la Russia. Il volume del suo involucro è di 10 mila metri cubi. La mongolfiera si sposta a velocità minima e a bassa quota, in modo da risparmiare più carburante possibile.

Il precedente record russo di durata del volo senza soste su un pallone aerostatico era stato stabilito dagli stessi viaggiatori nella primavera del 2015. Allora erano riusciti a rimanere in cielo per 19 ore e 10 minuti.

Mosca, Zoja Oskolkova

