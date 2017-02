L'indice di felicità dei russi si è alzato di un punto / Gli europei sono risultati più infelici

Pubblicazioni del 02/09/17

Nel 2016 si è definito felice il 56% dei russi, infelice soltanto il 5% degli abitanti del paese. Lo testimoniano i risultati di un sondaggio effettuato dagli specialisti di Gallup International/WIN e della holding di ricerca Romir.

Un terzo dei cittadini della Russia (il 33%) non si sente né felice né infelice. Va detto che l'indice di felicità dei russi in un anno è cresciuto di un punto, attestandosi sui 51 punti percentuali, anche se resta comunque sotto l'indicatore medio mondiale di 59 punti percentuali. Del resto il metodo di calcolo preciso degli indici non è stato pubblicato.

«Nel 2013 la valenza dell'indice di felicità personale per la Russia era di soli 24 punti percentuali. Gli umori da tempo di crisi avevano allora già cominciato a manifestarsi anche nello stile dei consumi e nella personale visione del mondo dei nostri compatrioti. Oggi invece la Russia per quanto riguarda la felicità dei suoi cittadini sembra messa assai meglio di molti suoi vicini» – fanno notare gli autori della ricerca.

Il sondaggio è stato effettuato in 69 paesi del mondo. Si noti come gli indici di felicità degli abitanti dei paesi sviluppati dell'Europa occidentale e del G7 siano inferiori alla media. Il benessere finanziario ha reso felici solamente gli islandesi (70 punti percentuali). I sociologi sottolineano come nel mondo i più felici di tutti siano risultati i cittadini dei paesi asiatici e sudamericani in via di sviluppo. In Colombia, per esempio, l'indice di felicità è superiore agli 80 punti percentuali.

Mosca, Ivan Gridin

