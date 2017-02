Il sovrappeso trasforma le tigri dell'Amur in grassi gattoni domestici (FOTO)

Pubblicazioni del 02/09/17

Le fotografie delle tigri dell'Amur ingrassate in uno zoo della Cina hanno conferito un nuovo senso all'espressione «gatto grasso». Dopo aver guardato queste immagini, l'opinione pubblica si è divisa in due: alcuni non riescono a smettere di intenerirsi davanti a queste palle di pelo a strisce, altri sono invece seriamente preoccupati per le condizioni di salute dei felini.

Il branco di tigri sovrappeso è stato immortalato da alcuni fotografi in uno zoo della città cinese di Harbin. Affinché gli animali accumulassero un po' di grasso per l'inverno, gli addetti dello zoo gli hanno aumentato la razione di cibo quotidiana. Secondo le previsioni degli specialisti, durante l'estate le tigri dovrebbero smaltire tutto quello che hanno mangiato in inverno.

Molti utenti di Internet se la prendono con i responsabili dello zoo per avere dato così tanto da mangiare alle tigri. In realtà si tratta di un fenomeno naturale consueto: le tigri dell'Amur vengono dalla fredda Siberia e per sopravvivere devono accumulare scorte di grasso.

In parte anche per la loro tendenza a ingrassare, le tigri dell'Amur sono considerate i più grossi felini sul pianeta. Essendo talmente ipernutrite, queste tigri assomigliano di più a dei pigri gattoni domestici che a dei feroci predatori siberiani.

I proprietari dello zoo hanno promesso di pubblicare le fotografie degli animali in estate come dimostrazione del fatto che esse dimagriscono veramente in quella stagione e non c'è niente che minacci la loro salute.

Pechino, Zoja Oskolkova

