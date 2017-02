I russi si sposano di meno / Il numero dei divorzi è rimasto immutato

Pubblicazioni del 02/14/17

In Russia nel 2016 è stato registrato il 15% di matrimoni in meno dell'anno precedente. Gli esperti ritengono che il fenomeno sia dovuto alla moda dei rapporti liberi ma anche alla crisi economica. Di contro, il numero dei divorzi è rimasto immutato. Da tempo è stato notato come nelle situazioni d'instabilità del paese le famiglie diventino più solide.

L'anno scorso in Russia si sono create 175 mila famiglie in meno che nel 2015. Lo scrive «Izvestija», rifacendosi ai dati del Servizio russo di statistica. Il maggior numero di matrimoni si è registrato nel Distretto federale centrale, soprattutto a Mosca, in quanto città più popolata della Russia. Meno di tutti ci si è spostati in Estremo Oriente.

In primo luogo questa drastica caduta dell'indicatore è legata al fatto che adesso convolano a nozze quei cittadini nati negli anni Novanta, noti per la crisi economica e per il disastroso andamento demografico. Tanto che anche nel prossimo futuro questo influirà ancora sul calo della natalità.

Gli esperti stimano che, a causa dei «matrimoni mancati», il paese abbia perso come minimo 175 mila bambini. E il crollo della natalità degli anni tra il 1987 e il 1993 ha ancora forti ripercussioni sul trend demografico attuale. Un reale baby boom nel paese è cominciato solamente a partire dal 2007 e i suoi effetti si faranno sentire non prima del 2027, quando la nuova generazione inizierà a sposarsi e a fare figli.

Tuttavia non è solamente l'esiguità dei bambini nati negli anni Novanta a incidere sul numero delle famiglie che si formano oggi. Un altro fattore di non poco conto è l'instabilità economica. Le nozze richiedono ingenti spese, per questo i potenziali sposi non hanno premura di sposarsi, preferendo utilizzare i soldi, ad esempio, per studiare.

In Russia sta inoltre crescendo la tendenza ai «matrimoni di prova». Le giovani coppie convivono senza registrarsi ufficialmente, e solamente dopo qualche anno formalizzano il matrimonio oppure si separano. Di conseguenza le questioni della formazione della famiglia e della pianificazione dei bambini vengono rimandate a un'età più matura, dopo i 30 anni.

Di contro, il numero dei divorzi nel paese negli ultimi anni è addirittura, anche se di poco, diminuito. Nel 2016 il matrimonio è stato sciolto da 600 mila coppie, l'1% in meno dell'anno precedente. Anche il primato dei divorzi va al Distretto federale centrale, mentre nel Caucaso le famiglie restano più unite.

Mosca, Zoja Oskolkova

