Sulle pagine di «Playboy» tornano le modelle completamente nude

La rivista «Playboy» ripropone in copertina fotografie di modelle completamente nude. La decisione è stata presa dal fondatore della rivista Hugh Hefner e da suo figlio Cooper. Lo ha scritto lo stesso Cooper sulla sua pagina di un social. La precedente decisione di non pubblicare foto erotiche sulle pagine della rivista è stata definita dai proprietari «un errore».

«Sono il primo a riconoscere che il modo in cui la rivista mostrava il nudo era obsoleto, tuttavia è stato un errore togliere completamente quel tipo di immagini. La nudità non è mai stata motivo di problemi, perché la nudità non è un problema. Oggi stiamo riacquisendo la nostra personalità e proclamiamo quello che siamo» ­– ha sottolineato Cooper Hefner.

Il numero della rivista di marzo-aprile uscirà con il titolo «Il nudo è normale» (Naked is normal).

Ricordiamo che la decisione di fare a meno delle foto di nudo sulle pagine dell'edizione a stampa nel settembre 2015 venne presa dall'allora ottantanovenne fondatore della rivista Hugh Hefner dopo aver esaminato la relativa proposta del caporedattore Corey Johns.

Con il redesign della rivista la redazione intende rendere il suo stile più pragmatico e al passo coi tempi. Si è sottolineato come la rivista debba diventare «un po' più accessibile e un po' più intima». In compenso la visione delle fotografie su «Playboy» sarà d'ora in poi sconsigliata ai minori di 13 anni.

Mosca, Zoja Oskolkova

