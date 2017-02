In Russia i soldati di leva sono stati esclusi dal servizio su navi e sottomarini / Nella flotta verranno reclutati solo soldati a contratto

Pubblicazioni del 02/17/17

I militari di leva russi non presteranno più servizio sulle navi da guerra e sui sottomarini della flotta della Marina militare della Federazione russa. Il nuovo provvedimento entrerà in vigore con la campagna di reclutamento della primavera del 2017. I militari di leva d'ora in poi presteranno servizio solamente nelle unità militari terrestri.

A cominciare da quest'anno sulle navi e sui sottomarini della Marina militare della Russia verranno reclutati soltanto soldati professionisti a contratto. Lo riferisce il giornale «Izvestija» rifacendosi a una fonte del quartier generale della Flotta del Nord. I soldati di leva invece, dalle informazioni del giornale, saranno dislocati nelle unità delle truppe costiere: le brigate fucilieri motorizzate e i reparti della fanteria marittima. Essi potranno anche completare il personale a terra delle squadriglie e degli stormi dell'aviazione e le divisioni di difesa antiaerea. Ricordiamo che già nello scorso autunno la commissione che seleziona i militari per il servizio in Marina e nell'Estremo Nord non aveva praticamente mandato i soldati di leva sulle navi e sui sottomarini della Flotta del Nord.

Il passaggio, nel formare gli equipaggi delle navi, dai soldati di leva a quelli a contratto era già iniziato sotto il ministro della Difesa della Federazione russa Anatolij Serdjukov. Con Sergej Šojgu, attualmente a capo dell'ente, si è arrivati al 100%. Nella flotta russa oggi è stato creato un sistema non solo per attirare i contrattisti, ma anche per invogliarli a prestare servizio il più a lungo possibile sulle navi e sui sommergibili. Si tratta di aumenti della retribuzione e della possibilità di ottenere gratuitamente un alloggio e un'istruzione superiore.

I militari di marina a contratto hanno tutto un altro livello di motivazioni e preparazione, e ultimamente sono aumentate la quantità e la durata delle missioni di guerra delle navi in mare. La flotta è stata dotata di nuove apparecchiature ad alta tecnologia e per utilizzarle servono dei professionisti. Ed è dunque logico che ci sia necessità di militari che prestino servizio non un solo anno, ma come minimo 5-7.

Ricordiamo che in Russia è ancora in vigore il servizio di leva obbligatorio. I giovani che hanno compiuto i 18 anni e che non hanno controindicazioni per motivi di salute sono obbligati a svolgere il servizio militare per 12 mesi. Oltre ai soldati di leva nell'esercito russo ci sono anche quelli a contratto.

Mosca, Svetlana Petrova

© 2017, «New Day – Italia»