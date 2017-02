Un lavoro da sogno / Negli Urali riserva naturale offre un lavoro di guardiano di hotel nel bosco (FOTO, VIDEO)

Pubblicazioni del 02/17/17

La riserva statale della biosfera, situata a 100 km dalla capitale degli Urali Ekaterinburg, sta cercando un collaboratore. L'ente ha bisogno di un guardiano per un hotel in mezzo al bosco.

«Si tratta di un lavoro per chi è pronto tutte le mattine lavorative a contemplare e godersi viste indicibili dalle finestre panoramiche, respirare aria fresca e pura. Noi saremo molto contenti di assumere nell'hotel del bosco persone che cercano il silenzio e tendono all'armonia del corpo e dello spirito, a un costante processo di conoscenza di sé e del mondo circostante» – hanno fatto presente all'amministrazione della riserva naturale.

Le condizioni sono le seguenti: il lavoro si svolge in un ambiente naturale, lontano dal trambusto della città, a 40 km dal primo centro abitato, in una località dove la riserva ha tracciato un sentiero natura che porta sulla vetta della montagna, dove si trova un hotel in mezzo al bosco con una terrazza panoramica con vista sul nucleo del territorio a tutela speciale della riserva. Tra le mansioni del guardiano ci sono: ripulire quotidianamente dalla neve il sentiero ecologico in legno, presidiare e salvaguardare il territorio, accompagnare i turisti, mantenere la pulizia.

Viene messo in evidenza come nell'hotel del bosco sia vietato bere alcolici e fumare. L'apertura dell'albergo è prevista per il luglio del 2017, ma il guardiano serve già ora.

Nella riserva della biosfera si sono conservate le abetaie primordiali della taiga montana. Grazie all'attivazione del sentiero ecologico i turisti hanno ora la possibilità di inoltrarsi nella taiga profonda, ricca di funghi, frutti di bosco e pinoli, dove gli orsi e molti altri animali selvatici sono di casa. A differenza delle altre riserve naturali degli Urali, già seriamente colpite dagli effetti della civilizzazione, qui i visitatori possono effettivamente ammirare la natura incontaminata.

Ekaterinburg, Ignat Bakin

© 2017, «New Day – Italia»