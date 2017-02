Labbra carnose e caviglie sottili / Ecco i requisiti richiesti in Russia per i funzionari delle aziende di stato

Pubblicazioni del 02/20/17

In Russia sono stati stabiliti nuovi requisiti da aggiungersi alle competenze professionali dei funzionari delle aziende di stato. Per la precisione, si ritorna a quelli vecchi quasi dimenticati.

Una delle aziende russe statali si è rivolta a un'agenzia per la ricerca del personale con la richiesta di trovare una segretaria. L'istruzione superiore e la conoscenza delle lingue non sono obbligatorie e per essere assunti non è previsto un colloquio. La cosa fondamentale è l'aspetto fisico, tanto che l'azienda si è rivolta non ai soliti uffici di reclutamento, ma a un'agenzia di casting per attori e modelle.

I requisiti per le candidate sono piuttosto rigidi: «aspetto asiatico, capelli lunghi belli e scuri, mani asciutte e sottili e, la cosa più importante, caviglie sottili».

Il compenso durante il periodo di prova non è un granché, mille euro circa, ma con un'opportunità di aumento. Il luogo di lavoro è un ufficio di Mosca.

L'annuncio è rimasto sui siti delle agenzie di casting per brevissimo tempo. Evidentemente, il posto di lavoro è già stato occupato e la segretaria dalle caviglie sottili è già all'opera per svolgere importanti compiti per lo stato.

Mosca, Igor' Jurov

