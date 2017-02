Funzionaria siberiana sconvolge Internet con delle foto sexy (FOTO)

Pubblicazioni del 02/22/17

La direttrice del settore bilancio, economia e proprietà del parlamento della città siberiana di Tomsk, la trentacinquenne Natal'ja Muzykina, si è conquistata il riconoscimento dei suoi followers con una serie di fotografie sexy delle sue vacanze su spiagge esotiche, nelle quali si susseguono immagini con ostriche, gamberi reali, cocktail e automobili di lusso.

La funzionaria statale è solita condividere regolarmente i momenti più spettacolari della sua vita sui social. Le fotografie scattate nei club d'élite e nelle boutique all'estero fanno eco a immagini patriottiche sul posto di lavoro.

Gli ammiratori della funzionaria statale non nascondono il loro entusiasmo nei commenti alle numerose fotografie dei suoi giorni lavorativi e alle immagini di servizi fotografici più piccanti.

La Muzykina si è laureata all'Accademia della pubblica amministrazione della Siberia, dopodiché è stata assunta con la carica di manager nelle amministrazioni statale e municipale. La ragazza ha lavorato in parlamento come consigliera nel settore economia, per poi essere promossa a direttrice del settore finanziario.

I giornalisti ritengono che lo stipendio della funzionaria non le dovrebbe consentire di tenere uno stile di vita tanto lussuoso. Proprio per questo molte malelingue pensano che la donna abbia fatto carriera unicamente grazie alla sua bellezza e non certo per le sue qualità professionali.

Tomsk, Zoja Oskolkova

