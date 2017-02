In un bar in Siberia DJ fa ascoltare agli avventori marcia delle SS

Pubblicazioni del 02/22/17

Gli abitanti di Novosibirsk hanno sporto un reclamo contro un bar-ristorante locale, nel quale il DJ ha fatto risuonare una marcia militare tedesca delle SS. Gli avventori sono rimasti indignati dal fatto che in un locale pubblico si mettano le canzoni dell'epoca del Terzo Reich.

I media locali riferiscono che un'abitante locale ha sentito nel locale la canzone «Sieg Heil, Viktoria!", scritta dall'attivista nazista Horst Wessel. La canzone divenne molto popolare come marcia delle SS ai tempi della Seconda guerra mondiale. In essa si ricordano Stalin, Roosevelt e Churchill.

La ragazza ha raccontato di conoscere bene il tedesco e di essere stata di recente in Germania, e quando ha sentito per la seconda volta questa marcia si è rivolta alla cameriera chiedendole di spegnere la musica. Quella le ha però risposto di avere pazienza, perché nel locale c'erano degli ospiti tedeschi e il proprietario li voleva far divertire.

Il padrone del bar ha raccontato che il locale si considera un ristorante tedesco, per questo il DJ per un paio di volte in tutta la serata aveva messo delle canzoni in quella lingua. Il disco, nel quale oltre ad altre si trova anche la marcia scandalosa, è stato comprato in un ristorante di Monaco di Baviera.

Attualmente la procura di Novosibirsk ha aperto un'indagine su questa storia. Il DJ che ha fatto risuonare la marcia del Terzo Reich rischia ora una multa per «Propaganda o dimostrazione pubblica di attributi e simboli nazisti».

Novosibirsk, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»