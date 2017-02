I russi non credono nell'efficacia delle azioni di protesta / «I problemi non si risolvono con i comizi»

Pubblicazioni del 02/22/17

I due terzi degli abitanti della Russia non credono nell'efficacia di manifestazioni e comizi come metodo per influenzare in modo sostanziale la politica delle autorità. Lo dicono i risultati di un sondaggio svolto dai ricercatori del «Centro Levada». Rispetto allo scorso anno, il numero di cittadini che esprimono tale opinione è leggermente cresciuto. D contro un rispondente su cinque è convinto dell'efficacia delle azioni di protesta.

Il sondaggio è stato condotto su 1.600 persone in 137 centri abitati di 48 regioni della Federazione russa. Per il 16% degli intervistati il metodo più efficace per risolvere i propri problemi è rivolgersi al tribunale, mentre un altro 11% ritiene che bisogni inoltrare i reclami agli organi del potere esecutivo o ai mass media.

Il 9% dei rispondenti propone di risolvere i problemi sostenendo alle elezioni determinate forze politiche, mentre soltanto il 7% si è pronunciato a favore di un'attività pubblica attiva e il 4% vede come metodo effettivo di risoluzione dei problemi le azioni di protesta.

Quasi un terzo dei russi ritiene poi che oggi non sussista un metodo valido per risolvere i propri problemi.

Mosca, Svetlana Petrova

© 2017, «New Day – Italia»