In Bielorussia messe in vendita calze in scatola per il Giorno del difensore della patria (FOTO)

Pubblicazioni del 02/23/17

Il calzificio di Brest ha proposto, in occasione del Giorno del Difensore della patria, di fare agli uomini un regalo assai originale. Per la festa la fabbrica ha messo in vendita delle calze in scatola.

Le calze in lattina sono state prodotte in una serie limitata di tremila pezzi. D'impacchettare l'articolo del guardaroba maschile in una confezione tanto inusuale il calzificio l'ha deciso per considerazioni pratiche.

«La confezione ermetica mantiene le calze del vostro uomo asciutte con qualsiasi tempo. E la lattina vuota la si può poi usare come contenitore di oggetti o di liquidi» – hanno spiegato all'ufficio stampa della fabbrica.

Il lancio della partita delle calze in scatola il calzificio di Brest l'ha fatto coincidere con il Giorno del Difensore della patria. A quanto pare, questo articolo è ora molto richiesto, tanto che nei negozi esclusivi della Bielorussia le donne hanno fatto incetta di queste calze per regalarle ai propri amati nelle prossime ore.

Brest, Zoja Oskolkova

