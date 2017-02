Mosca è la seconda città al mondo per le code più lunghe / La Russia è al quarto posto per l'intasamento delle strade

Pubblicazioni del 02/27/17

Gli abitanti della Russia nel 2016 hanno trascorso in media 42 ore in coda nelle loro macchine. In tal modo il paese ha condiviso con gli USA il quarto posto tra gli stati con la circolazione stradale più critica. Oltretutto Mosca si è aggiudicata il secondo posto al mondo tra le città con le code più lunghe: gli abitanti della capitale russa in un anno hanno passato negli ingorghi stradali ben 91 ore.

L'istituto di ricerche INRIX, specializzato nei servizi d'informazione sul traffico per gli autisti, ha analizzato la situazione sulle strade di 1.064 città di 38 paesi del mondo, scrive «Gazeta.ru». Leader dell'anticlassifica è la Tailandia, i cui abitanti in media hanno perso in coda 61 ore. La Colombia si è piazzata al secondo posto, con 47 ore in mezzo al traffico, mentre l'Indonesia al terzo.

Si noti come l'anno precedente al primo posto c'erano gli USA. La Russia ha preso parte per la prima volta alla ricerca. Ne è venuto fuori che tanto i guidatori americani quanto quelli russi in media hanno trascorso in coda più di un'intera settimana lavorativa: ben 42 ore. Russia e USA hanno condiviso il quarto posto della classifica.

Gli specialisti dell'INRIX hanno analizzato la situazione sulle strade di più di 100 città russe. Gli esperti hanno preso in considerazione il traffico nelle ore di punta e in quelle normali, la circolazione sulle strade suburbane e sulle principali arterie cittadine. Inoltre sono stati analizzati anche i dati del GPS. Cina e Giappone non hanno partecipato alla compilazione della classifica.

Per quanto riguarda le città, il primato indiscusso va a Los Angeles, dove nel 2016 gli autisti hanno passato in coda 104 ore. I moscoviti in ogni caso non sono stati tanto da meno dei loro colleghi americani, attestandosi al secondo posto con 91 ore di attesa angosciosa in mezzo al traffico. Al terzo posto c'è New York con 89 ore.

Nel complesso la situazione sulle strade europee, a cui fa riferimento anche la Russia, è risultata assai migliore che non negli altri continenti. Tanto che nella top-25 delle città più trafficate del mondo ben 11 sono statunitensi.

‍Mosca, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»