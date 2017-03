Detenuti siberiani vengono rieducati con lo yoga (FOTO)

Pubblicazioni del 03/01/17

La direzione di una colonia penitenziaria della regione di Omsk, in Russia, ha deciso di riportare i detenuti sulla «retta via» con l'aiuto dello Yoga. Nell'istituto ha preso il via un corso, le cui lezioni video sono già frequentate da dieci detenuti.

La direzione della colonia penale ritiene che l'esercizio dello yoga aiuti i detenuti a stabilizzare il proprio stato psicoemotivo, in quanto il soggiorno in carcere ha delle ripercussioni su ciascun condannato.

I risultati, a quanto pare, si vedono già. I detenuti violano di meno il regolamento interno e diventano più equilibrati. Gli stessi carcerati condividono l'opinione della direzione del penitenziario.

Ricordiamo che nei penitenziari russi non è la prima volta che vengono pensati metodi alternativi di rieducazione dei detenuti: in alcuni i prigionieri vengono coinvolti in attività artistiche, in altri «a scopi educativi» allevano animali esotici. Tanto che nella colonia penitenziaria di San Pietroburgo l'anno scorso è venuto al mondo un cucciolo di pavone. Il neonato è il secondo pargolo della coppia di pennuti esotici che vivono nel carcere.

Omsk, Zoja Oskolkova

