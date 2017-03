Nelle panetterie russe sono comparsi lecca lecca a forma di pene (FOTO) / I clienti sono sconvolti

Pubblicazioni del 03/02/17

Gli abitanti della città di Svetlogorsk, nella regione di Kaliningrad, sono rimasti indignati dagli strani lecca lecca a forma di organo sessuale maschile che hanno trovato nella locale panetteria.

Come riferiscono i media locali, tali dolciumi chiamati «Mister Bob» sono in vendita in una delle panetterie della città dal 14 febbraio, che tradizionalmente è celebrato in Russia come il Giorno di tutti gli innamorati. Tra l'altro i lecca lecca a forma di pene si trovano sullo scaffale insieme a tutte le altre caramelle, fatto che viola la legislazione russa.

Il costo di un «membro col bastoncino» è di circa un euro. Le fotografie dei lecca lecca sono state pubblicate sui social da un residente locale, che ha supposto che gli insoliti lecca lecca li si potesse regalare alle ragazze per la giornata internazionale della donna che si celebra l'8 marzo.

Al Comune della città hanno preso sul ridere la storia dei dolciumi erotici, promettendo in ogni caso di verificare se il titolare della panetteria non abbia violato le leggi russe.

Svetlogorsk, Zoja Oskolkova

