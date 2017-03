Moscovita chiama la polizia per la scarsa qualità del sesso con uno sconosciuto

Pubblicazioni del 03/03/17

Un'abitante di Mosca si è rivolta alle forze dell'ordine dopo essere rimasta delusa dal sesso a un primo appuntamento.

La donna ha raccontato agli agenti di polizia che, tornando da casa di amici, ha incontrato nei pressi del parco uno sconosciuto. Scambiate alcune frasi, lei è salita sulla macchina dell'uomo, che le ha proposto di fare sesso in modo non tradizionale.

La ragazza non aveva mai sperimentato niente del genere e ha deciso di provare. Tuttavia l'esperienza non le è piaciuta e ha chiesto all'uomo di fermarsi e ha subito chiamato la polizia.

Agli agenti la ragazza ha riferito che il rapporto è stato consensuale ma che l'uomo non l'ha soddisfatta e il processo non le è piaciuto neanche in po'. Dopo aver parlato un po' con i poliziotti, ha deciso di ritirare la denuncia.

Mosca, Zoja Oskolkova

