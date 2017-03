In Russia è comparso il servizio «gatto a nolo»

Pubblicazioni del 03/06/17

Gli abitanti della città di Kirov possono ora usufruire del nuovo servizio «gatto a nolo». Tramite tale servizio chiunque lo desideri può noleggiare per qualche ora un animale domestico.

L'autore del progetto ha raccontato che attualmente il servizio funziona solo in via sperimentale. «Molti prima di prendersi un gatto ci pensano su a lungo. Sono spaventati dall'odore, dal pelo sul pavimento e dalla responsabilità. Lo scopo del nostro servizio è di dare alla gente la possibilità di prendere la giusta decisione» – ritiene l'imprenditore.

L'intraprendente businessman ha coinvolto nel progetto i suoi tre gatti. A quanto riferisce, i felini avrebbero già superato la prova con dei volontari, dimostrandosi socievoli e disponibili. Il costo del gatto va dai 5 ai 10 euro all'ora. «I gatti scacciano la stanchezza, le sindromi dolorose e con una gattoterapia a lungo termine anche la depressione» – ha dichiarato il padrone dei felini.

Si specifica che la giornata lavorativa del gatto di solito non supera le tre ore, in modo da non farlo stancare troppo a causa delle nuove conoscenze. Il servizio funziona in via sperimentale dal 25 gennaio. Da allora sono state esaudite 10 ordinazioni. Nove clienti sono rimasti soddisfatti, mentre in una delle trasferte il gatto ha involontariamente graffiato un bambino.

L'imprenditore prevede che ora il servizio verrà sospeso almeno fino alla fine di marzo, perché i suoi gatti sono stanchi per tutti gli spostamenti e sono diventati assai irascibili. In futuro l'uomo ha intenzione di prendere a servizio nuovi gatti e registrarsi come imprenditore individuale.

Kirov, Zoja Oskolkova

© 2017, «New Day – Italia»