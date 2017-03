In Lettonia verrà alzata l'età per le «sacerdotesse dell'amore» legali

Pubblicazioni del 03/07/17

In Lettonia si vuole alzare da 18 a 25 anni l'età minima per esercitare la prostituzione legale. La proposta innovativa è stata promossa dal ministero degli Interni della Lettonia.

All'ente ritengono che oggi come oggi la legislazione vigente è come se «desse un segnale» alle ragazze neodiplomate di poter esercitare legalmente la prostituzione. Se invece l'età per la prostituzione legale venisse alzata a 25 anni, lo stato darebbe un segnale ai giovani affinché questi possano trovare attività normali da svolgere nella vita, riferisce Mixnews.lv.

La prostituzione in Lettonia non è proibita, ma regolata da una serie di norme. Le prestazioni erotiche non possono essere fornite al di fuori delle abitazioni prese in affitto con regolare contratto o di proprietà. La violazione di questa norma prevede una multa dai 350 ai 700 euro.

Riga, Polina Nikolaeva

© 2017, «New Day – Italia»