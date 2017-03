In Giappone prosciolto marinaio russo condannato 20 anni fa

Pubblicazioni del 03/09/17

La corte distrettuale della città di Sapporo ha riconosciuto non colpevole il cittadino russo Andrej Novosёlov, arrestato nel 1997 per porto d'armi illegale.

«Noi accogliamo con soddisfazione la sentenza della corte distrettuale di Sapporo sul proscioglimento di Novosёlov. Bisogna avere in mente che è un caso di quasi 20 anni fa e si tratta soprattutto di ripristinare la reputazione di un cittadino russo» – hanno commentato al Consolato generale della Federazione russa di Sapporo.

Novosёlov venne arrestato nel porto di Otaru nel 1997. Nel 1998 venne condannato a due anni di carcere, che scontò in Giappone. Nel 2013 i suoi avvocati richiesero una revisione del caso.

L'inchiesta ha confermato che Novosёlov voleva barattare una Tokarev TT-33 e delle cartucce con un'automobile di seconda mano. Tuttavia i difensori del russo sono riusciti a dimostrare che l'iniziativa dell'«affare» non partì da lui ma da un'altra persona, che collaborava con la polizia. Gli avvocati hanno richiesto di non riconoscere come lecito il metodo «ad esca» con cui è stata condotta l'inchiesta.

Tokyo, Zoja Oskolkova

