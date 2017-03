Conduttrice tv russa per sbaglio «si asporta» l'ombelico (FOTO)

Pubblicazioni del 03/09/17

I follower della star della tv russa Tina Kandelaki sospettano che abbia un po' esagerato con Photoshop. La conduttrice televisiva ha postato sulla sua pagina social una fotografia in cui le manca l'ombelico.

Tina Kandelaki, 41 anni, si è vantata con i suoi ammiratori dei suoi addominali, pubblicando su Instagram un'immagine dalla palestra. Evidentemente la foto avrebbe dovuto convincere tutti dell'ideale addome piatto della star.

Tuttavia i follower della Kandelaki non hanno potuto fare a meno di notare che in modo piuttosto comico al suo corpo manca l'ombelico. Gli utenti della rete hanno così deciso che in realtà gli addominali di Tina non devono essere proprio perfetti se ha dovuto ricorrere a Photoshop per modificare l'immagine originale, per giunta «cancellando» per sbaglio il proprio ombelico.

«Mi scusi davvero, ma sarei proprio curioso di sapere che fine ha fatto l'ombelico»», «La Kandelaki è una principessa, non va di corpo e non fa le puzze! E non ha neanche l'ombelico»», «Photoshop!», «Tina, posso insegnarti a usare Photoshop! In effetti è venuta fuori una foto un po' buffa...», «Ma dov'è l'ombelico? Sono comparsi gli addominali, è scomparso l'ombelico... Succede così a tutti?» – hanno scritto i suoi follower nei commenti.

Mosca, Zoja Oskolkova

