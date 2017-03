Le foto sexy di un'insegnante di una scuola russa stanno facendo scandalo (FOTO)

Pubblicazioni del 03/10/17

I genitori degli alunni di una scuola media nei dintorni di Mosca sono indignati dai servizi fotografici sexy dell'insegnante di ginnastica Julija Ryvkina ed esigono il suo licenziamento. I colleghi dell'insegnante si sono invece schierati in sua difesa.

L'insegnante di educazione fisica Julija Ryvkina, 25 anni, ha pubblicato sulla sua pagina di un social delle fotografie nelle quali posa in maniera emancipata con alcolici e sigarette, con pochi vestiti addosso e anche mentre balla su un tavolo in un bar, scrive «Life». La ragazza è stata riconosciuta dai genitori degli alunni della scuola dove lavora, i quali ritengono che tali comportamenti non siano ammissibili per un'insegnante.

I genitori degli scolari insistono sul fatto che l'insegnante debba essere licenziata per condotta amorale. Loro ritengono che se gli insegnanti danno questo esempio, la cosa può destabilizzare la psiche degli alunni e spingerli a comportarsi allo stesso modo.

Di contro, i colleghi della ragazza sono insorti in sua difesa. Loro sono infatti convinti che Julija sia una valida insegnante e che le sue foto non abbiano alcuna relazione con la sua attività professionale. La protagonista della vicenda si rifiuta di rilasciare commenti, linea a cui peraltro si attiene anche il direttore della scuola.

Mosca, Aleksej Vasil'ev

